В «Слуге народа» рассказали, почему Саакашвили не сможет попасть в партийный список

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список «Слуги народа» на досрочных выборах после длительного отсутствия в Украине, заявил глава партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» во вторник вечером.



«Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4, и видимо меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль», — сказал Разумков.



Глава «Слуги народа» подчеркнул, что такие вопросы четко регулируются украинским законодательством: «А прием или не прием того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе партию, он прописывается как законодательством Украины, уставом, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами, в том числе».

28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины.



Саакашвили намерен вернуться в Украину 29 мая. Он уже успел заявить об отсутсвии политических амбиций.