Зеленский созывает заседание СНБО для обсуждения проблем шахтеров

Президент Владимир Зеленский инициирует заседание Совета нацбезопасности и обороны для рассмотрения проблем угольной отрасли. Об этом он сообщил после визита шахты «Лесная» в Львовской области, где в результате аварии минувшей ночью погибли два горняка.



«Произошло большое горе — мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах в условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созывает СНБО», — цитирует слова Зеленского пресс-служба президента.



Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.



Зеленский также заявил, что семьи погибших шахтеров получат помощь в размере 100 тысяч гривен.