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В СНБО рассказали, что Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Россией

31 мая 2019, 08:52

В СНБО рассказали, что Зеленский не ведет прямую коммуникацию с Россией

Президент Владимир Зеленский в настоящее время не имеет прямой коммуникации с представителями власти России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».

Касательно урегулирования конфликта на востоке Украины Данилюк сказал: «Мы придерживаемся нашей позиции, что должна быть сначала сформирована переговорная позиция, и дальше она проговаривается в "нормандском формате". Это правило, которого мы будем придерживаться».

Он напомнил, что к Минским соглашениям привязаны санкции против России.

«Нам это может нравиться или не нравиться, но уже несколько лет такой формат существует и на него завязано очень много политических процессов и решений, в частности, решений о санкциях, от которых сейчас экономика России достаточно серьезно страдает и это очень серьезный фактор в переговорах», — сказал секретарь СНБО.

Как сообщалось, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила властям Украины начать диалог «с чистого листа».

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