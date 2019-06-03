Кучма займется переговорами по Донбассу на общественных началах

Второй президент Леонид Кучма будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе на общественных началах. Распоряжение президента Владимира Зеленского опубликовано на сайте главы государства.



«Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах», — говорится в распоряжении № 57/2019-рп от 3 июня.



Напомним, что Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу.



Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в октябре 2018 года. Тогда он заявлял, что причиной его ухода является достижение «критического возраста».



Кучма был значен представителем Украины в ТКГ пятым президентом Украины Петром Порошенко в феврале 2015 года.