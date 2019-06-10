Мураев возглавил «Оппоблок» на выборах в Раду. Названа первая десятка

Партия «Оппозиционный блок» огласила первую десятку списка для участия во внеочередных парламентских выборах 21 июля. Об этом было объявлено во время «Форума объединенных оппозиционных сил «Доверяй делам».



Возглавил политсилу лидер партии «Наши», народный депутат Евгений Мураев. Также в список вошли глава фракции «Оппоблока» в парламенте Вадим Новинский, замглавы фракции Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, мэр Запорожья Владимир Буряк, депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко, юрист Владимир Пилипенко, мэр Ужгорода Богдан Андреев.



Пилипенко объявил, что «Оппозиционный блок» выдвинул 225 кандидатов в списке. Он также отметил, что по мажоритарным округам в Донецкой области политсила выдвинула бизнесмена Бориса Колесникова, директора Авдеевского коксохимзавода Мусу Магомедова и секретаря Мариупольского горсовета Степана Махсму. В Луганской области будет баллотироваться Виктория Гриб.



На брифинге после завершения мероприятия Мураев пояснил, что на форуме была представлена только первая десятка. Полный список «Оппоблока» будет обнародован позднее.



Мураев также сообщил, что перед форумом «Доверяй делам» состоялся съезд партии «Оппозиционный блок», который и утвердил список.



Как сообщалось, «Оппозиционный блок», «Партия мира и развития», «Наши», «Видродження» и «Доверяй делам» договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.