Евросоюз продлил санкций против РФ из-за невыполнения Минских соглашений

Главы государств и правительств стран ЕС согласовали продление секторальных санкций против России из-за отсутствия прогресса в осуществлении минских соглашений. Причина этого -. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Европейского Совета Дональда Туск Пребен Ааман в Twitter.



Перед этим канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эммануэль Макрона, как участники «нормандской четверки», рассказали своим коллегам об отсутствии прогресса в осуществлении минских соглашений. Теперь удлинение санкций формально еще должен утвердить Совет ЕС, передает DW.



Экономические санкции ЕС ввел в 2014 году. Они касаются оборонного, финансового и энергетического секторов экономики РФ.