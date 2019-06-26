Ассоциация водоканалов призвала созвать СНБО для рассмотрения ситуации с «Водой Донбасса»

Ассоциация «Укрводоканалэкология» призывает Кабинет министров немедленно принять меры по урегулированию ситуации с обесточиванием объектов коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны для рассмотрения разработанного предприятием нормативно-правового акта об особенностях его функционирования в сложившихся условиях.



Как сообщила пресс-служба «Укрводоканалэкологии», в настоящее время без водоснабжения находятся 96 тысяч потребителей в Донецкой области в связи с тем, что объекты «Воды Донбасса» были отключены от энергоснабжения за долги.



«Кроме прекращения водоснабжения населения, отсутствие электроснабжения приведет к невозможности оперативного управления запорной арматурой на канале Северский Донец-Донбасс и, соответственно, к затоплению участков канала с последующим переливом через бермы, что повлечет затопление близлежащих поселков», — отмечается в сообщении «Укрводоканалэкологии».



В ассоциации добавили, что в случае прекращения подачи электроэнергии на канализационные насосные станции и сооружения прекратится функционирование системы, что приведет к ее затоплению и утечки в окружающую среду более 109 тысяч куб. м/сутки стоков.



Подчеркивается, что на восстановление системы водоотвода в таком случае понадобится более 98 миллионов гривен.

По состоянию на 1 мая 2019 года задолженность «Воды Донбасса» за потребленную электроэнергию составляет более 1,4 миллиарда гривен. Кроме того, существует задолженность в связи с оказанием услуг находящимся на неконтролируемой территории потребителям — 1,4 миллиарда гривен.



18 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей. Гройсман подписал поручение, согласно которому необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией объектов водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» и предоставить предприятию статус «защищенного потребителя».



Оператор системы распределения «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» 27 мая по требованию поставщика «последней надежды» — госпредприятия «Укринтерэнерго» начал частично отключать объекты КП «Вода Донбасса» от электроснабжения.