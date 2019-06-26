Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Ассоциация водоканалов призвала созвать СНБО для рассмотрения ситуации с «Водой Донбасса»

26 июня 2019, 09:00

Ассоциация водоканалов призвала созвать СНБО для рассмотрения ситуации с «Водой Донбасса»

Ассоциация «Укрводоканалэкология» призывает Кабинет министров немедленно принять меры по урегулированию ситуации с обесточиванием объектов коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса» и созвать заседание Совета нацбезопасности и обороны для рассмотрения разработанного предприятием нормативно-правового акта об особенностях его функционирования в сложившихся условиях.

Как сообщила пресс-служба «Укрводоканалэкологии», в настоящее время без водоснабжения находятся 96 тысяч потребителей в Донецкой области в связи с тем, что объекты «Воды Донбасса» были отключены от энергоснабжения за долги.

«Кроме прекращения водоснабжения населения, отсутствие электроснабжения приведет к невозможности оперативного управления запорной арматурой на канале Северский Донец-Донбасс и, соответственно, к затоплению участков канала с последующим переливом через бермы, что повлечет затопление близлежащих поселков», — отмечается в сообщении «Укрводоканалэкологии».

В ассоциации добавили, что в случае прекращения подачи электроэнергии на канализационные насосные станции и сооружения прекратится функционирование системы, что приведет к ее затоплению и утечки в окружающую среду более 109 тысяч куб. м/сутки стоков.

Подчеркивается, что на восстановление системы водоотвода в таком случае понадобится более 98 миллионов гривен.

По состоянию на 1 мая 2019 года задолженность «Воды Донбасса» за потребленную электроэнергию составляет более 1,4 миллиарда гривен. Кроме того, существует задолженность в связи с оказанием услуг находящимся на неконтролируемой территории потребителям — 1,4 миллиарда гривен.

18 июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей. Гройсман подписал поручение, согласно которому необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией объектов водоснабжения и водоотведения КП «Компания «Вода Донбасса» и предоставить предприятию статус «защищенного потребителя».

Оператор системы распределения «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь» 27 мая по требованию поставщика «последней надежды» — госпредприятия «Укринтерэнерго» начал частично отключать объекты КП «Вода Донбасса» от электроснабжения.

ТЕМЫ

Организации
Снбо Вода Донбасса
Прочее
Водоснабжение
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненной во время обстрела в Горловке
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:04
ОБСЕ зафиксировал приезд авто Следкома РФ на Донбасс
09:58
ОБСЕ: Боевики ограничили въезд в поселки под Мариуполем
09:30
В Алчевске нашли снаряд в мусорном баке
08:47
ОБСЕ рассказала о ранении людей под Донецком и Мариуполем
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
19:55
В «ДНР» обвинили в проблемах с получением российских паспортов самих жителей
15:44
«ДНР» хочет собрать информацию о неиспользуемой земле
15:12
«ЛНР» приговорила местного жителя к 13 годам тюрьмы за «госизмену»
09:38
В «ДНР» признают, что на Макеевском метзаводе работают только несколько цехов
09:12
В Донецке произошел пожар в исправительной колонии
22:04
Испытательный срок для «Минска» и первые подозреваемые в крушении МН17. Главное за неделю
10:29
Боевики разместили запрещенное вооружение между гражданскими зданиями недалеко от Луганска
22:05
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
все новости
10:40
На округе в Луганской области в Раду выдвинулись четыре однофамильца
10:13
СБУ подозревает более 170 россиян в преступлениях против Украины
09:51
В ОБСЕ рассказали о девочке, раненной во время обстрела в Горловке
09:39
Более 23,5 тысячи детей имеют статус пострадавших от конфликта на Донбассе
09:35
Суд отменил отказ ЦИК регистрировать партию Саакашвили на выборах
09:21
Суд вернул проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве старые названия
09:00
Ассоциация водоканалов призвала созвать СНБО для рассмотрения ситуации с «Водой Донбасса»
08:20
Семеро украинских военных пострадали на Донбассе за минувшие сутки
23:14
Брат Медведчука баллотируется в Раду по округу в Луганской области
22:40
Сестры Савченко идут в Раду по округам в Донецкой области
22:09
Ученые допустили зависимость уровня рождаемости от загрязнения воздуха
21:01
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:03
Нацгвардия начала расследование из-за песни Газманова на выпускном
19:43
Суд признал неконституционной статью, по которой арестовали Савченко
19:20
Сивохо заявил, что противостоит «древней власти» на выборах в Раду
все новости
ВИДЕО
В СБУ заявили о задержании боевика, участвовавшего в переправке российского вооружения
25 июня, 10:49
«ДНР» на распутье: их судьба решается в Берлине, Париже, Москве ►
22 июня, 22:05
В Енакиево горел рынок
21 июня, 23:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция