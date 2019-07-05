В Кабмине рассказали, почему фермеры Донбасса не могут продать зерно по «нормальной цене»

В Донецкой и Луганской областях сложилась ситуация, когда небольшие фермерские хозяйства не имеют возможность продать зерно по рентабельной цене. Об этом заявила врио министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.



«Это одна из ключевых проблем в аграрной сфере Донецкой и Луганской области, которые находятся рядом с зоной конфликта», — сказала она во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Так она отреагировала на обращение депутата Сергея Шахова. По его словам, небольшие фермерские хозяйства вынуждены продавать зерно «за копейки».



По словам Трофимцевой, это происходит из-за того, что на Донбассе не хватает логистических и инфраструктурных мощностей. «Особенно для малых фермеров, чтобы они самостоятельно могли вывозить свой урожай или сохранять его, чтобы потом продавать трейдерам», — добавила она.



Врио министра считает, что нужно вместе с руководством Донецкой и Луганской областей обратить внимание на то, каким образом можно помочь средним и малым производителям усилить их инфраструктурные и логистические возможности. «Чтобы они не продавали зерно с колес и за бесценок сразу после урожая, а могли его сохранять и потом продавать по нормальной цене», — подчеркнула она.