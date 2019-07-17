В суде Австрии рассказали, что экстрадиция Фирташа затягивается до зимы

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии в США произойдет не раньше начала зимы этого года. Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Земельный суд Вены.



«По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано», — рассказала пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн.



По ее словам, учитывая массив информации и новых доказательств, добавленных к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие.



«Впрочем решение суда вновь может быть обжаловано. Поэтому даже после того, как судьи примут решение о повторном открытии дела, я не думаю, что оно будет завершено», — добавила пресс-секретарь суда.



На уточняющий вопрос, сколько времени может длиться весь процесс, Зальцборн ответила: «Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела».

16 июля министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США.



В то же время, адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Фирташ останется в Австрии, пока суд не примет решение по этому ходатайству.



Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро. С тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.



США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.



