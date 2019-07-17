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Издания Колесникова и Гнатенко уличили в фейковой социологии на Донетчине

17 июля 2019, 15:57

Издания Колесникова и Гнатенко уличили в фейковой социологии на Донетчине

В Донецкой области два кандидата по 49-му избирательному округу Борис Колесников («Оппозиционный блок») и Валерий Гнатенко («Оппозиционная платформа — За жизнь») распространяют сомнительные данные, которые они выдают за социологические опросы. Об сообщает движение «ЧЕСНО».

Интернет-издание, близкое к Борису Колесникову, «Знамя индустрии» опубликовало якобы данные опроса, согласно которому Колесников значительно опережает своих конкурентов. Колесникову приписывали рейтинг 51,9%. Его оппонентам — Валерий Гнатенко приписали рейтинг 19,9%, а Сергею Сивохо (Слуга народа) — 15,1%. Исполнителем опроса было названо «Социологической группой» Рейтинг».

При этом в Социологичной группе «Рейтинг» движению «ЧЕСНО» сообщили, что эти данные не соответствуют действительности и являются фейком.


После этого «Знамя индустрии» в публикации изменило название исполнителя на «Социологическую рейтинговую группу», однако такой компании не существует. После третьего изменения текста исполнителя назвали «Институт социальных исследований». В Украине есть социологические организации, которые имеют подобное название, но на их сайтах никаких упоминаний об этом исследовании «ЧЕСНО» найти не удалось.

Помимо этого, в публикации газеты партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», от которой баллотируется Гнатенко, вообще не указано компании, проводившей исследование.

Как пишет «ЧЕСНО» информация выглядит симметрично с фейковой «социологией» от Колесникова — в этой газете с большим отрывом от конкурентов «лидирует» Гнатенко.

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