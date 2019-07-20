В ООН призвали Украину доработать языковой закон

Совет безопасности ООН рекомендовал украинскому правительству доработать закон о государственном языке в части обеспечения прав нацменьшинств. Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает пресс-служба организации.



По ее словам, Управление Верховного комиссара по правам человека постоянно отслеживало законодательный процесс и обменивалось своими рекомендациями с властями на основе международных. Она отметила, что многие спорные вопросы были урегулированы в итоговом варианте закона, он по-прежнему вызывает озабоченность.



«УВКПЧ рекомендует, чтобы украинское правительство разработало на основе закона о языке закон о реализации прав нацменьшинства Украины для обеспечения надлежащего баланса между защитой прав меньшинств и сохранением государственного языка», - сказала Дикарло.



Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер также выразил озабоченность по поводу некоторых положений нового закона о языке.



Вместе с тем он подчеркнул, что укрепление роли государственного языка - это неотъемлемое право Украины. Он также приветствовал тот факт, что согласно документу, в течение шести месяцев на рассмотрение Верховной Рады должен быть внесен законопроект о языках национальных меньшинств.



Розмари Дикарло также сообщила, что Венецианская комиссия обсудит проект заключения о языковом законе завершения парламентских выборов в Украине.