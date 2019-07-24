Бывший угольный «смотрящий» Кропачев говорит, что сам разорвал контракт с «Центрэнерго»

Угольный бизнесмен Виталий Кропачев, которого СМИ еще недавно называли неофициальным куратором энергетического сектора страны, утверждает, что шахта «Краснолиманская» разорвала контракт с госкомпанией «Центрэнерго» из-за задолженности последней за поставленный уголь. Об этом он сказал в интервью Bihus.info.



Бизнесмен уверяет, что смена менеджмента на «Центрэнерго» не является причиной разрыва отношений с «Краснолиманской», По его словам, именно шахта прекратила сотрудничество из-за долга «Центрэнерго» за поставленный уголь.



«Был подписан контракт, мы грузили до 15-го числа (июля), пока не наступили сроки оплаты за продукцию. И "Центрэнерго" не платит деньги, соответственно "Краснолиманка" не грузит туда уголь», — заявил Кропачев.



Он утверждает, что долг «Центрэнерго» перед «Краснолиманской» составляет порядка 1 млрд гривен.

В 2018 году Кропачев планировал выкупить «Центрэнерго», однако Фонд госимущества отменил конкурс по приватизации. При этом в интервью бизнесмен заявлял, что не отказался от планов выкупить госкомпанию.



При президенсттве Петра Порошенко Кропачева считали «смотрящим» за угольным сектором страны, который действовал в интересах нардепа от БПП Игоря Кононенко. По информации СМИ, место Кропачева занял донецкий бизнесмен Виталий Беляков.



Шахта «Краснолиманская» находится в Родинском Донецкой области и входит в состав госпредприятия «Угольная компания «Краснолиманская». Кропачев выкупил у окружения Януковича ООО «Краснолиманское» — частную компанию, которая арендует угольные пласты на «Краснолиманской».



В шахте добывают газовый уголь, который используется на Углегорской ТЭС, входящей в состав «Центрэнерго».