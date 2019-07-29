В «ЛНР» допустили конфедерацию с Украиной

Руководитель «МИД» при группировке «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что после выполнения Минских соглашений подконтрольные «Л-ДНР» отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут создать конфедерацию с Киевом. Об этом он заявил во время выступления на «Антифашистком форуме» в аннексированном Россией Севастополе.



«Те, кто внимательно читал Комплекс мер и другие минские документы, и кто знаком с основами государственного строительства, те понимают прекрасно, что там речь идет о выстраивании отношений между Донбассом, как самостоятельным субъектом, и Украиной. Там определены шаги, которые должны две стороны предпринимать для урегулирования своего механизма взаимоотношений. Предполагаются договорные отношения Донбасса с Киевом. Кто ориентируется в вопросах государственного устройства, понимает прекрасно, что это конфедерация», — приводят слова Дейнего сепаратистские СМИ.



Также он подчеркнул, что для того, чтобы «ЛНР» стала готова интегрироваться в состав Украины, центральная власть в Киеве должна «признать право Донбасса на русский язык, на свою экономику, политику, армию, силовые структуры».



При этом Дейнего выразил сомнение, что сейчас украинская власть готова это сделать.

Конфедерация — союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных совместных целей или действий.



Отдельные районы Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО) не признаны государствами.



В переходных положениях Минских соглашений есть пункт о мерах, которые должны быть выполнены в соответствии с законом «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Среди прочего они подразумевают право на языковое самоопределение, участие органов местного самоуправления в назначении глав органов прокуратуры и судов, поддержку социально-экономического развития ОРДЛО. Но там нет речи ни об автономии Донбасса, ни о федерализации региона.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией.



Также Пушилин заявил, что не поддерживает план украинского политика и кума президента РФ Виктора Медведчука, который предусматривает предоставление автономии Донбассу.



Недавно глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что «особый статус» поможет присоединиться к России.