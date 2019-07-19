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Глава «ДНР» заявил, что не поддерживает план Медведчука

19 июля 2019, 16:46

Глава «ДНР» заявил, что не поддерживает план Медведчука

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин опроверг заявление главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что его план по урегулированию ситуации на Донбассе поддержали руководители «ДНР» и «ЛНР». Об этом Пушилин сказал в комментарии сепаратистским СМИ.

«Безусловно, политическая сила, которую представляет Медведчук, одна из немногих, а может даже и единственная, кто последовательно отстаивает мирное урегулирование конфликта. Что касается разных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным», — сказал Пушилин.

По его словам, с главой группировки «ЛНР» Леонидом Пасечником они «опираются только на Минские соглашения, на Комплекс мер, который поддержан Советом безопасности ООН».

«Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на минской площадке. И никак иначе», — добавил Пушилин.

В апреле Виктор Медведчук заявил, что группировки «ДНР» и «ЛНР» согласны на реализацию его плана по урегулированию конфликта на Донбассе. 

План Медведчука подразумевает прямые переговоры Украины с «Л-ДНР» и предоставление автономии Донбассу. О Минских соглашениях в нем не упоминается. 

До сегодняшнего дня руководство «Л-ДНР» слова Медведчука не подтверждало и не опровергало.

Свой тезис о наличии «плана-концепции» по Донбассу Медведчук и ОПЗЖ используют в предвыборной кампании.

18 июля Медведчук говорил об этом плане во время встречи с президентом России и своим кумом Владимиром Путиным.

Ранее в тот же день один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что «Л-ДНР» курируются Россией.

По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков является куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР».

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Виктор Медведчук Денис Пушилин Леонид Пасечник
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