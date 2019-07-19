Глава «ДНР» заявил, что не поддерживает план Медведчука

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин опроверг заявление главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что его план по урегулированию ситуации на Донбассе поддержали руководители «ДНР» и «ЛНР». Об этом Пушилин сказал в комментарии сепаратистским СМИ.



«Безусловно, политическая сила, которую представляет Медведчук, одна из немногих, а может даже и единственная, кто последовательно отстаивает мирное урегулирование конфликта. Что касается разных планов, формул и прочего, здесь надо быть более корректным», — сказал Пушилин.



По его словам, с главой группировки «ЛНР» Леонидом Пасечником они «опираются только на Минские соглашения, на Комплекс мер, который поддержан Советом безопасности ООН».



«Все переговорные процессы проходят в Контактной группе на минской площадке. И никак иначе», — добавил Пушилин.

В апреле Виктор Медведчук заявил, что группировки «ДНР» и «ЛНР» согласны на реализацию его плана по урегулированию конфликта на Донбассе.



План Медведчука подразумевает прямые переговоры Украины с «Л-ДНР» и предоставление автономии Донбассу. О Минских соглашениях в нем не упоминается.



До сегодняшнего дня руководство «Л-ДНР» слова Медведчука не подтверждало и не опровергало.



Свой тезис о наличии «плана-концепции» по Донбассу Медведчук и ОПЗЖ используют в предвыборной кампании.



18 июля Медведчук говорил об этом плане во время встречи с президентом России и своим кумом Владимиром Путиным.



Ранее в тот же день один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко заявил, что «Л-ДНР» курируются Россией.



По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков является куратором политического направления в группировках «ДНР» и «ЛНР».