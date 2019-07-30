На Донбассе трижды нарушили режим «тишины», ранен украинский военный

За минувшие сутки пророссийские боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что один раз режим «тишины» с применением запрещенного Минскими соглашениями миномета калибра 82 миллиметров. По информации штаба, боевики открывали огонь по украинским военным из реактивного пехотного огнемета и крупнокалиберного пулемета.



«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, один военнослужащий получил ранения», — добавили в штабе.



Также сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Каменки из реактивного пехотного огнемета, в районе Гнутово из миномета калибра 82 миллиметра неподалеку Водяного из крупнокалиберного пулемета.



По информации штаба ООС, с начала текущих суток боевики один раз обстреляли позиции украинских военных.



Подчеркивается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики обстреляли позиции украинских защитников один раз из гранатометов различных систем возле Луганского.

На переговорах в Минске была достигнута договоренность, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное прекращение огня. Эта договоренность впервые предусматривает запрет на любое ведение огня и ответственность сторон за его нарушение.