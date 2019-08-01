Порошенко заявил, что Минские соглашения на самом деле британские, а Комплекс мер он писал с Меркель

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что впервые Минские соглашения подписывались не в Минске, а на саммите НАТО в Кардиффе. В интервью «Украинской правде» Порошенко заявил, что 5 сентября будет пятилетие Минских договоренностей, вопрос по которым на самом деле сначала решался не в столице Беларуси.



«Он решался не в Минске. 5 сентября решался в Уэльсе, Кардиффе на саммите НАТО. Я об этом впервые говорю. Это было чудо, чудо. Никто не верил здесь у нас, когда я ехал на саммит НАТО, что нам удастся подписать и остановить российское наступление», — рассказал Порошенко.



Также он заявил, что позже лично писал текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.



Интервьюер рассказала Порошенко, что неназванный украинский политик в частной беседе ей сказал, что пятый президент проиграл выборы из-за микроменеджмента, фиксированности на деталях и жадности. В ответ Порошенко заявил, что действительно многими вопросами занимался лично, а не поручал помощникам.



«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали», — подчеркнул он.

В феврале 2015 года лидеры «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) подписали Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, цель которого — урегулирование конфликта на Донбассе.