СМИ: Трамп ввел новые санкции против России по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий второй пакет санкций против России за инцидент с применением нервнопаралитического вещества «Новичок» в Солсбери. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двух американских чиновников.



Президент подписал указ, касающийся процедуры выполнения положений о введении санкций в отношении страны, нарушившей американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года. Именно он стал юридическим основанием для ввода против РФ первого пакета санкций по делу Скрипалей в конце августа 2018 года.



При этом подробности указа не приводятся.



Первый пакет санкций в отношении России по делу Скрипалей американская администрация ввела в конце августа 2018 года.



США возложили на Россию ответственность за инцидент со Скрипалями.