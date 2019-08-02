В «прокуратуру ДНР» пожаловались на «мэра» Донецка

Один из организаторов сепаратистского митинга 27 июля в Донецке Елена Коровкина написала заявление в адрес «генпрокурора» группировки «ДНР», в котором просит привлечь к «уголовной ответственности» так называемого главу «администрации» Донецка Алексея Кулемзина.



Фотографию заявления опубликовал во «ВКонтакте» местный блогер Роман Манекин. Также его подлинность подтверждает сама Коровкина.



Кулемзина обвиняют в препятствовании проведению митинга 27 июля на площади Ленина. Также Коровкина возмущена тем, что Кулемзин позволил провести митинг 15 июля в Парке кованых фигур, на котором, по ее словам, требовали от президента Украины Владимира Зеленского предоставить «особый статус ДНР» в составе Украины.

Фото: Roman Manekin / VK

27 июля в центре Донецка уже прошла сепаратистская акцияв поддержку «независимости» отдельных районов Донецкой области. Собравшимся пытались помешать «силовики» группировки «ДНР», однако участники разошлись только после сообщения о якобы заминировании площади Ленина, где проходил митинг.



Участники акции 27 июля повторно обратились к Алексею Кулемзину с просьбой разрешить провести акцию 10-11 августа.