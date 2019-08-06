СМИ узнали о фиктивном офисе представителя Зеленского из отчета лоббистов США

Маркус Коэн, который фигурирует в отчете лоббистской компании Signal Group Consulting, как представитель интересов Владимира Зеленского в Вашингтоне, не зарегистрирован в США и не имеет офиса по адресу, указанному в документе. Об этом сообщает «Голос Америки».



В отчете указано, что офис коэна расположен по адресу: улица Большая Васильковская, 72, второй этаж торгово-развлекательного центра «Олимпийский» в Киеве. Журналисты «Голоса Америки» не нашли такого офиса по указанному адресу. «Прошлись и не увидели никаких действующих офисов — там есть магазин и пустые помещения. Кто такой Маркус Коэн, никто не знает. Он не зарегистрирован в Соединенных Штатах, нигде не появлялся с лоббистской деятельностью, о нем не известно в Украине», — отмечает издание.



Представительница американского Центра ответственной политики Open Secrets, эксперт по деятельности лоббистов в Вашингтоне Анна Масолия подчеркивает, что офис, в котором нет сотрудников и который не выглядит действующим, является один из признаков существования группы, оперирующей «темными» деньгами.



«theБабель» отмечает, что адрес, указанный в отчете американских лоббистов, совпадает с адресом офиса команды Зеленского в Киеве.

Американская лоббистская компания Signal Group Consulting опубликовала отчет о работе, которую она выполнила для президента Владимира Зеленского. Согласно документам, работу выполняли в Вашингтоне в период между 3 апреля и 21 мая. Услуги стоили почти 70 тысяч долларов.



Сам Зеленский связь с лоббистами из США отрицает.