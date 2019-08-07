Стали известны имена погибших под Павлополем украинских военнослужащих

Стали известны имена четырех военнослужащих из 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины, которые 6 августа погибли в районе Павлополя Донецкой области.



В частности, в пресс-службе Черниговского областного военного комиссариата сообщили, что в результате обстрела погиб старший матрос Александр Шарко — 1988 года рождения. Он родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде Шарко был помощником гранатометчика.



Также сообщается, что погиб матрос Владислав Рак — 1998 года рождения. Родом из поселка Козелец Черниговской области. В подразделении морской пехоты он служил на должности гранатометчика.



Винницкое издание «Вежа» сообщает, что в результате обстрела погиб солдат из села Торчин Хмельницкого района Винницкой области — Сергей Шандра. Он родился в 1995 году.



«UA:Николаев» отмечает, что четвертым погибшим был матрос Василий Курдов — 1999 года рождения. Он родом из села Ганновка Братского района Николаевской области. Курдов служил наводчиком в десантно-штурмовой роте.

6 августа четверо украинских военных погибли вблизи Павлополя Донецкой области. По информации Минобороны, это произошло в результате обстрела со стороны боевиков из гранатомета.



По словам начальника Генерального штаба Руслана Хомчака, снаряд попал прямо в окоп, где военные проводили инженерное обустройство своих позиций.