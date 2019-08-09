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Украина впустила российский самолет в свое пространство, несмотря на запрет

09 августа 2019, 09:35

Украина впустила российский самолет в свое пространство, несмотря на запрет

Украина допустила в свое воздушное пространство российский самолет, несмотря на запрет пролета российских судов над своей территорией. Об этом сообщает провайдер аэронавигационного обслуживания «Украерорух».

Самолет Boeing-738 российской компании «Глобус», выполнявший рейс Бари (Италия) — Москва (РФ) 7 августа, получил разрешение на использование украинского воздушного пространства с целью обойти грозовую активность в Словакии и Беларуси. Судно пробыло в воздушном пространстве Украины 26 минут.

Отмечается, что сотрудники «Украероруха» руководствовались решением Совета по безопасности полетов Госавиационной службы Украины от 2 декабря 2015 года, законодательными и нормативно-правовыми актами Украины в области авиации и в сфере использования воздушного пространства, придерживаясь стандартов ICAO.

«Мы действовали в рамках международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО и решения Совета по безопасности полетов ДАСА для безопасности воздушного движения и избежания аварийной ситуации во время полета», — отметил представитель «Украероруха» Александр Доценко.

С 2015 года между Украиной и РФ действует взаимный запрет на пролет самолетов.

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