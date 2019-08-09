Баканов посетил прифронтовой Донбасс и встретился с сотрудниками СБУ в регионе

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов посетил Донецкую оласть, где побівал в штабе Операции Объединенных сил в одной из воинских частей и ознакомился с оперативной обстановкой в регионе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Отмечается, что Баканов также посетил поселок Широкино на передовой линии.



Также руководитель СБУ возложил цветы к могилам и местам гибели сотрудников украинской спецслужбы Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко, почтил память Александра Анищенко и Руслана Лужевского.



В рамках двухдневной рабочей поездки в Донецкую область Баканов встретился с коллективом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, очертив «ключевые аспекты реформы» спецслужбы.



Других подробностей поездки не сообщается.