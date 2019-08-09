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Посол: США не поддерживают идею выхода Украины из Минских соглашений

09 августа 2019, 17:07

Посол: США не поддерживают идею выхода Украины из Минских соглашений

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор не поддерживает идею выхода Украины из Минских договоров. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Украина, Минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это, необходимо продолжать переговоры и в Минске, и в других местах», — заявил посол.

Он напомнил, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждают время и наличие возможности для встречи.

Ранее представитель Украины в политподгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный заявил, что после гибели четверых военных в Донецкой области Киев должен был приостановить участие в переговорах по Донбассу до тех пор, пока не будет собран «нормандский формат». 

6 августа в 10:20 боевики начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя Донецкой области, в результате чего погибли четверо украинских военнослужащих.

После этого президент Украины Владимир Зеленский призвалпрезидента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель как можно быстрее провести переговоры в «нормандском формате».

7 августа Зеленский провел с Путиным телефонный разговор и призвал его «повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийство наших людей».

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