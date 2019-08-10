В Нацсовете заявили о невозможности появления филиала «Эха Москвы» в Украине

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский скептический относится к намерениям главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктову открыть филиала радиостанции в Украине. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Даже не знаю, куда господину Венедиктову нужно будет прийти, чтобы получить право на создание филиала "Эха Москвы" в Украине. Двери Нацсовета для него и его "любых друзив" точно будут закрыты», — заявил Костинский.



Ранее Венедиктов заявил изданию «Страна», что может открыться в Киеве бюро «Эха Москвы». В него, по словам главреда, будет входить радиостанция, сайт и страницы в соцсетях.