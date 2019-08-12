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Главные события неподконтрольного Донбасса за день

12 августа 2019, 22:16

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 12 августа.

Политика

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер анонсировал проведение нового раунда консультаций по переговорам в «нормандском формате». 

Экономика

В группировке «ДНР» подтвердили, что химическое предприятие «Стирол» в Горловке не работает.

В «ДНР» заявили о необходимости в поэтапном повышении тарифов в отдельных районах Донецкой области. 

Общество

Генеральная прокуратура Украины сообщила двум лицам о подозрении в подготовке детей к боевым действиям и способствовании агрессии РФ.

В Луганской области правоохранители задержали бывшего боевика группировки «ЛНР». Мужчина пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины.

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