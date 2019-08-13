В ОП об уходе Бессмертного из переговоров по Донбассу: Мы формируем наиболее эффективную команду

В Офисе президента продолжается формирование команды представителей страны на переговорах Трехсторонней контактной группы. Об этом заявили в ОП в комментарии «Интерфакс-Украина», отвечая на запрос в связи с увольнением Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политподгруппе ТКГ.



«Президент делегировал организацию отстаивания позиций Украины в сложном переговорном процессе второму президенту Украины Леониду Кучме. Под его руководством мы сейчас формируем наиболее эффективную команду, которая сможет продуктивно защищать позицию Украины в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске», — говорится в ответе пресс-службы ОП.



В Офисе президента подчеркнули, что Минский переговорный процесс на сегодняшний день остается единственной площадкой, где Украина имеет возможность вести переговоры по важным вопросам, касающимся Донбасса, в частности, о прекращении огня, возвращении заключенных, обмене удерживаемыми лицами.

Президент Владимир Зеленский спустя месяц после назначения освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в политической подгруппе ТКГ.



Сам Бессмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ.