Зеленский уволил Бессмертного с поста представителя на переговорах в Минске через месяц после назначения

Президент Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.



Соответствующий указ сегодня опубликован на официальном сайте главы государства.



Сам Бессмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ. «Стиль работы ОПУ: из СМИ узнал о назначении и об увольнении из ТКГ в Минске», — написал он в Facebook.

19 июня Владимир Зеленский переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В частности, представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам был уполномочен Александр Моцик.



Однако 9 июля Зеленский назначил на этот пост Романа Бессмертного, который в 2015-2016 годах уже был представителем Украины в политической подгруппе ТКГ.



На прошлой неделе Бессмертный заявил, что Украине следовало бы приостановить участие в минском процессе после гибели четырех военных.