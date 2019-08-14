В «Батькивщине» предложили отказаться от термина «реинтеграция»

Будущий народный депутат от «Батькивщины» Иван Крулько предложил отказаться от термина «реинтеграция» по отношению к Крыму и неподконтрольному Донбассу. Об этом он заявил на заседании подготовительной группы новоизбранных депутатов Верховной Рады 14 августа.



«Я бы предлагал сразу снять этот тезис о реинтеграции. У нас не было дезинтеграции. У нас произошла оккупация Крыма и части Донбасса, так что нам стоит говорить о деоккупации. Нам нечего реинтегрировать», — сказал он.



Крулько был депутатом от фракции «Батькивщина» в 8-м созыве Верховной Рады, а также был избран по спискам партии в новый парламент.