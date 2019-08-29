В Мариуполе задержали подозреваемого в причастности к «ДНР»

В Мариуполе задержали подозреваемого в причастности к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.



Мужчина скрывался от правоохранителей из-за подозрения в незаконном обороте наркотиков.



После задержания правоохранители установили, что 32-летний местный житель причастен к боевикам группировки «ДНР».



По словам задержанного, в апреле 2014 года он записался в ряды боевиков.



«Со спецсредствами наемник осуществлял пропускной режим в захваченном здании горсовета. Он проверял лиц по спискам, которые находились на блокпостах у здания, а также принимал активное участие в митингах под флагами так называемой "Новороссии"», — сообщают в полиции.



Мужчина покинул ряды боевиков после того, как боевики получили отпор во время атаки на городское управление милиции 9 мая 2014 года.



В отношении его возбуждено уголовное производство по статье «создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности».