СМИ: Воевавшие за «Л-ДНР» могут принять участие в разгоне митингов в Москве

Российские власти рассматривают вариант привлечения членов «Союза добровольцев Донбасса» (СДД), которые воевали на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР», и представителей казачества к разгону протестных митингов в Москве из-за выборов в городскую думу. Об этом пишет «Медуза», ссылаясь источники. Трое собеседников издания утверждают, что инициатива исходит из Администрации президента РФ, но деньги на это пока не выделены.



«Звонили [атаману Москвы Андрею] Шустрову, предлагали поучаствовать в замечательном деле — выпороть навальнят», — рассказал один из источников издания.



Однако, по его словам, Шустров отказался, сказав, что у казаков «и так осенний призыв и полно работы». Сам атаман посоветовал журналистам «обращаться в Администрацию президента», в ее пресс-службе сказали, что «не занимаются такими вопросами».



Два собеседника «Медузы» рассказали о подготовке к протестам главы СДД и бывшего «премьера ДНР» Александра Бородая. «В администрации сейчас все как раз выходят из отпусков — может быть, выделят средства на проект», — отметил один из источников издания.



Представительница «Союза добровольцев Донбасса» Мария Коледа посоветовала изданию ознакомиться с заявлением Бородая, опубликованным 10 августа, в день согласованного митинга в Москве. По его словам, организация может участовать «во внутриполитических процессах»: если «митингующие <...> выйдут за рамки правовой ситуации».



По словам ветерана МВД, знакомого с ситуацией, и собеседника «Медузы», близкого к ФСБ, интервью Бородая согласовывалось с Администрацией президента. При этом 10 августа он утверждал: «Ко мне как главе организации "Союз добровольцев Донбасса", естественно, никакие представители власти с подобными [о противодействии оппозиции] предложениями не обращались».



Знающий о переговорах ветеран МВД утверждает, что 31 августа представители казачества и СДД в разгоне протестов участвовать не будут. «Выйдут после [выборов] 8 числа», — сказал он. «Все это затягивается до после выборов, когда оппозиция начнет протестовать, что не они победили», — отметил собеседник «Медузы», близкий к ФСБ. Двое собеседников издания считают, что общественники если и выйдут, то только на несогласованные митинги.



Несколько собеседников издания вспомнили, что одетые в казачью форму люди участвовали в разгоне акции «Он нам не царь», которая прошла в Москве 5 мая 2018 года в преддверии инаугурации президента Владимира Путина. В центре российской столицы тогда заметили и представителей «Союза добровольцев Донбасса».



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