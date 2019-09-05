Глава ДонОГА рассказал, как познакомился с Зеленским

Глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко заявил, что познакомился с президентом Владимиром Зеленским уже во время своего назначения. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».
«Я с ним познакомился, когда он меня назначал», — сказал Кириленко журналистам на «Донбасс Медиа Форуме 2019» в Харькове.
Глава ДонОГА также упомянул, что Зеленский сказал ему: «Я очень уважительно к тебе отношусь».
На вопрос, кто его рекомендовал президенту, Кириленко ответил: «Социальный лифт», имея в виду онлайн-сервис, который запустила команда Зеленского.
Павел Кириленко был назначен главой ДонОГА 5 июля. До этого 33-летний Кириленко был военным прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона.
Павел Кириленко — уроженец Донецкой области.