Команда Зеленского запустила проект Lift для поиска вакансий и идей

Команда президента Украины Владимира зеленского объявила о запуске проекта Lift. На странице команды в Facebook был указал веб-адрес платформы lift.net.ua, которая сейчас работает в бета-версии.



Подчеркивается, что цель пректа «объединить квалифицированных специалистов и инновации, обеспечить положительные изменения в стране и ее комплексное социально-экономическое и культурное развитие».



По словам создателей, платформа Lift должна помочь:

— найти вакансию, стать специалистом и работать на изменения страны;

— рассказать идею, которая решит сложные вопросы или будет полезной для страны;

— презентовать продукт, который принесет положительные изменения на государственном уровне.



Также подчеркивается, что к проекту может «абсолютно каждый». «Мы объединили лучшие рекрутинговые компании и специалистов, которые будут тщательно следить за процессом отбора», — заявили создатели.

Запуск проекта Lift был анонсирован во время выступления Владимира Зеленского на iForum в Киеве 23 мая.



Кроме того, в президентской партии «Слуга народа» заявили о намерении использовать Lift для поиска кандидатов в политсилу, которая идет на парламентские выборы.