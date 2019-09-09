Цемах был в списках на обмен от начала переговоров с РФ, заявил помощник Зеленского

Фамилия боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха изначально фигурировала в переговорах президентов Украины и России о взаимном освобождении удерживаемыми лицами. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью «Украинской правде».



Отвечая на вопрос о том, требовала ли Россия Цемаха с первого дня, или его добавили в процессе, Ермак сказал: «Его фамилия была с самого начала».



По словам помощника президента Владимира Зеленского, передача России Цемаха, который является фигурантом в деле о сбитом «Боинге» рейса MH17, не повлияет на взаимоотношения Украины с ЕС или на вопрос пересмотра антироссийских санкций.



«Позиция наших партнеров, она же базируется не только на этом деле. Там есть комплекс аргументов, на которых держится решение о санкциях. Не думаю, что освобождение Цемаха станет причиной пересмотра наших отношений с партнерами», — отметил Ермак.



Он подтвердил, что у Зеленского были консультации с некоторыми европейскими лидерами. По словам Ермака, Нидерланды имели возможность «провести все, что хотели в рамках расследования» и это было реализовано.



Помощник президента напомнил, что и Россия, и Нидерланды являются участниками многих международных договоров, конвенций, предусматривающих предоставление помощи, участие в следствии и так далее.

Владимир Цемах 7 сентября был доставлен в Москву в рамках обмена между Украиной и Россией.



В 2014 году Цемах командовал ПВО «ДНР» в Снежном, неподалеку с которым был сбит «Боинг» рейса MH17.



В июле стало известно, что украинские спецслужбы задержали и вывезли Цемаха из Снежного в Киев.



Нидерланды пытались предотвратить передачу Владимира Цемаха России, так как он является важным фигурантом дела MH17. Президент Владимир Зеленский отметил, что из-за Цемаха мог сорваться обмен удерживаемых. Процесс пришлось отложить, чтобы его могли допросить следователи.