Заместитель мэра Мариуполя раскритиковал акцию ОПЗЖ в школе

Заместитель городского головы Мариуполя Александр Кочурин назвал недопустимой акцию партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которую политсила провела в школе №57. Об этом он сообщил в комментарии к посту депутата горсовета Максима Бородина в Facebook.



«Считаю это недопустимым. К сожалению, со стороны директора ООШ 57 это не первый случай. Я обратился в юридический департамент и департамент предотвращения коррупции. В ближайшее время этим действиям будет дана правовая оценка. По моему мнению, руководители должны за это ответить», - написал он.



Представители мариупольской ячейки ОПЗЖ За жизнь» выступали во время проведения линеек по случаю начала учебного года в мариупольских школах №41 и №57. А также заявили о материальной помощи, оказанной этим учебным заведениям.