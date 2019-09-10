Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Суд снял арест с имущества компании, которую связывают с экс-министром Клименко

10 сентября 2019, 00:14

Суд снял арест с имущества компании, которую связывают с экс-министром Клименко

Печерский районный суд Киева 2 сентября снял арест с недвижимости, счетов и ценных бумаг компании «КУА «Эксельсиор», которая фигурирует в деле экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко. Об этом пишет «Следствие. Инфо» со ссылкой на судебное постановление.

Суд отменил арест земельных участков площадью около одного гектара, двух домов и недостроя в элитном поселке Козин под Киевом, а также трех квартир в Киеве и Донецке, двух нежилых помещений и девяти машиномест, снял арест с почти сотни счетов и ценных бумаг на банковских счетах.

Это имущество арестовали в июле этого года и передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Читайте также:

Суд заочно арестовал экс-министра доходов и сборов Клименко

Досудебное следствие вела Главная военная прокуратура от июня 2014 года. Бывшего министра доходов и сборов Украины подозревают в создании и участии в преступной организации, отмывании значительных средств в 2011—2017 годах, полученных преступным путем. В производстве также фигурируют четверо других подозреваемых.

Клименко подозревают в хищении 3,1 миллиарда гривен из государственного бюджета. Всего экс-министру инкриминируют преступления по пяти статьям Уголовного кодекса — часть 1 статьи 255 (создание преступной организации); часть 4 статьи 28, часть 5 статьи 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением); часть 4 статьи 28, часть 1 статьи 366 (служебный подлог); часть 4 статьи 28, часть 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство).

Александр Клименко покинул Украину в 2014 году после событий Майдана.

В августе 2018 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 30 подозреваемых — фигурантов в схеме Клименко, обвинительные приговоры вынесены в отношении двух экс-чиновников.

В октябре 2018 года суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении самого Клименко.

ТЕМЫ

Люди
Александр Клименко
Организации
Эксельсиор

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:46
Взрывчатка в Луганске и Донецке, приговоры от «Л-ДНР» и проблемы со бытом угля. Главное за день
22:13
Российские СМИ рассказали о взрывном устройстве в районе детской больницы в Донецке
21:54
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
20:54
Чех, воюющий за «ДНР», лишился ноги на Донбассе
18:30
В «ДНР» говорят, что не могут свободно продавать уголь, но готовят предложения по сбыту
18:00
«Суд ЛНР» дал жителю Стаханова 17 лет тюрьмы, мужчина не согласен с приговором
13:42
Пушилин и Ходаковский запустили советское Знамя победы. Безлер раскритиковал
12:40
«ДНР» лишила свободы на 15 лет жителя Горловки по обвинению в «шпионаже»
12:32
В Донецке появился бюст российскому императору Николаю II
08:43
В «ДНР» заявили о намерении запустить ж/д сообщение в Москву и Петербург
12:24
«ДНР»: В результате взрыва погибла жительница села под Донецком, еще одна - ранена
11:07
На неподконтрольной Донетчине в ДТП погибли пять человек
19:28
В Луганске горел «минюст ЛНР», есть пострадавшие
17:51
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
13:59
«ДНР» изменит тарифы на отопление и горячую воду в следующем году
все новости
00:14
Суд снял арест с имущества компании, которую связывают с экс-министром Клименко
00:00
Денисова: Переговоры об освобождении украинцев, заключенных в России и Крыму, продолжаются
23:46
Взрывчатка в Луганске и Донецке, приговоры от «Л-ДНР» и проблемы со бытом угля. Главное за день
23:00
Полозов: Выдача Цемаха Голландии зависит от политической воли в России
22:13
Российские СМИ рассказали о взрывном устройстве в районе детской больницы в Донецке
21:54
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
20:54
Чех, воюющий за «ДНР», лишился ноги на Донбассе
20:40
Мэра Северодонецка отправили в отставку в шестой раз
19:34
В Луганской области хотят расширить аналоговое вещание
19:07
В полиции Донетчины рассказали о мужчине, который добровольно покинул ряды боевиков
18:30
В «ДНР» говорят, что не могут свободно продавать уголь, но готовят предложения по сбыту
18:00
«Суд ЛНР» дал жителю Стаханова 17 лет тюрьмы, мужчина не согласен с приговором
16:58
В сети заявляют об утечке доменного газа на заводе в Мариуполе. «Метинвест» отрицает
16:42
Евросоюз не признал «выборы» в аннексированном Крыму
16:13
Бывшему политзаключенному Роману Сущенко запретили въезд в Россию на 20 лет
все новости
ВИДЕО
Трое чиновников решили отправиться в Луганск «неофициально». На встречу с членами «ЛНР» не рассчитывают
09 сентября, 21:54
Украина и Россия обменялись заключенными. Как это было
07 сентября, 14:00
Освобожденные украинцы прилетели в Киев. Обмен завершен
07 сентября, 13:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция