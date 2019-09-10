Суд снял арест с имущества компании, которую связывают с экс-министром Клименко

Печерский районный суд Киева 2 сентября снял арест с недвижимости, счетов и ценных бумаг компании «КУА «Эксельсиор», которая фигурирует в деле экс-министра доходов и сборов времен Януковича Александра Клименко. Об этом пишет «Следствие. Инфо» со ссылкой на судебное постановление.



Суд отменил арест земельных участков площадью около одного гектара, двух домов и недостроя в элитном поселке Козин под Киевом, а также трех квартир в Киеве и Донецке, двух нежилых помещений и девяти машиномест, снял арест с почти сотни счетов и ценных бумаг на банковских счетах.



Это имущество арестовали в июле этого года и передали в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Досудебное следствие вела Главная военная прокуратура от июня 2014 года. Бывшего министра доходов и сборов Украины подозревают в создании и участии в преступной организации, отмывании значительных средств в 2011—2017 годах, полученных преступным путем. В производстве также фигурируют четверо других подозреваемых.



Клименко подозревают в хищении 3,1 миллиарда гривен из государственного бюджета. Всего экс-министру инкриминируют преступления по пяти статьям Уголовного кодекса — часть 1 статьи 255 (создание преступной организации); часть 4 статьи 28, часть 5 статьи 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением); часть 4 статьи 28, часть 1 статьи 366 (служебный подлог); часть 4 статьи 28, часть 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство).

Александр Клименко покинул Украину в 2014 году после событий Майдана.



В августе 2018 года Главная военная прокуратура сообщила о завершении досудебного расследования в уголовном производстве в отношении 30 подозреваемых — фигурантов в схеме Клименко, обвинительные приговоры вынесены в отношении двух экс-чиновников.



В октябре 2018 года суд принял решение о процедуре заочного расследования в отношении самого Клименко.



