Гончарук отказался отвечать на вопросы о Коломойском и РФ на брифинге по итогам заседания Кабмина

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук несколько раз отказался отвечать на вопросы журналистов на брифинге по итогам заседания Кабинета министров.



Свой отказ он объяснил форматом таких брифингов. «Призываю вас обсуждать те темы, которые мы поднимаем по итогам проведения заседания. Это не регулярное еженедельное интервью», — сказал Гончарук.



Премьер пообещал, что обязательно прокомментирует «те факты, которые посчитает нужными» в интервью и отдельных выступлениях.



В частности, журналисты хотели узнать у Гончарука, что обсуждалось на встрече с бизнесменом Игорем Коломойским в Офисе президента, на которой он присутствовал. Также у премьера спросили, действительно ли Украина приостановила расторжение двухсторонних соглашений с Россией.



«Если вы хотите спросить обо всем на свете, то это не тот формат. Мы говорим по поводу решений, которые были приняты правительством», — подчеркнул Гончарук.

На прошлой неделе премьер-министр Алексей Гончарук решил, что заседания нового правительства будут проходить в закрытом режиме — без присутствия журналистов и трансляции. В связи с этим Гончарук начал проводить брифинги по итогам заседания Кабмина, на которых сообщает о принятых решения.