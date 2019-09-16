На Донбассе сегодня ранен украинский военный

С начала текущих суток в результате обстрелов на Донбассе ранен украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что сегодня, 16 сентября, пророссийские боевики было 2 раза нарушили режим прекращения огня.



В штабе добавили, что за минувшие сутки, 15 сентября, потерь среди украинских военных нет, а боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.



В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили 11 обстрелов позиций ООС: дважды неподалеку Авдеевки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; трижды вблизи Новогнатовки — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Николаевки — из стрелкового оружия; вблизи Водяного — из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Красногоровки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Лебединского — из станкового противотанкового гранатомета; неподалеку Пищевика — из стрелкового оружия; вблизи Марьинки — из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: трижды вблизи Новолуганского — из минометов калибра 120-мм и 82-мм, автоматического гранатомета; в районе Зайцевого и вблизи Майского — из минометов калибра 82-мм.