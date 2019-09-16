«Голос» и «Евросолидарность» призвали главу МИД пояснить позицию по Донбассу

Новой власти Украины следует пояснить депутатам Верховной Рады накопившиеся вопросы по международной политике, в частности, урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом заявил представитель фракции партии «Голос» Ярослав Железняк во время согласительного совета глав фракций и комитетов парламента.



«Мы до сих пор не получили ответ, будем ли мы принимать участие в сессии ПАСЕ осенью, что будет с Минскими соглашениями», — отметил он.



Также в «Голосе» допускают, что заявление главы МИД Вадима Пристайко о проведении выборов на оккупированном Донбассе «возмутило общество».



Железняк предложил пригласить на заседание комитета по вопросам внешней политики министра иностранных дел и представителей Офиса президента, чтобы «с народными депутатами обсудили эти вопросы» в закрытом или открытом режиме.



Позицию «Голоса» поддержала представитель фракции «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. Она предложила, чтобы глава МИД Пристайко выступил на заседании Верховной Рады в пятницу.



В свою очередь, глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко (фракция «Слуги народа») призвал парламентариев «не нагнетать публичные настроения». Он подчеркнул, что все публичные обсуждения «продолжаются вокруг исполнения договоренностей, в том числе Минских, которые были заключены предыдущей властью». Также Яременко призвал «не ломиться в открытые двери». Он пояснил, что в среду, 18 сентября, в 15:00 состоится совместное заседание комитетов по вопросам евроинтеграции и внешней политики при участии главы МИД и сотрудников Офиса президента Украины.

13 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что власти хотели бы проведения местных выборов по всей стране, включительно с территориями временно неподконтрольного правительству Донбасса. Он уточнил, что проведение выборов в оккупации станет возможным только после создания условий безопасности и вывода войск.

