Зеленский обсудил с Коломойским восстановление Донбасса на недавней встрече

Глава государства Владимир Зеленский обсудил с олигархом Игорем Коломойским восстановление Донбасса во время недавней встречи в Офисе президента Украины. Это подтвердил глава ОПУ Андрей Богдан в интервью BBC.



«Разговоры на эту тему велись», — сказал он.



Богдан отметил, что Коломойский закрывается решением британского суда, по которому он не может тратить больше определенной суммы в неделю.



«Но он обещал, когда появится такая возможность, непосредственно самому принять участие. А до этого времени будет рекомендовать своим друзьям и знакомым максимально помогать благотворительности в разных направлениях», — добавил глава Офиса президента.



Богдан рассказал, что основной темой встречи была «проблема, связанная с энергетической независимостью Украины». «Один из пунктов — митинги под "Укрэнерго" работников ферросплавных заводов Коломойского», — отметил он.



По его словам, совещание было созвано, чтобы понять «глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей». «Я понимаю, что позвать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения», — подчеркнул глава ОПУ.



На вопрос, удалось ли договориться с Коломойским, Богдан ответил: «Мы на пути поиска компромисса».

10 сентября Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским. Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента, во время разговора они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу. Позже Зеленский отметил, что обсудил с Коломойским «жизнь по правилам».



20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил, что трое крупных украинских бизнесменов — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук — будут инвестировать в Донбасс. В ответ Коломойский заявил, что из-за решения суда может «покрасить ларек».