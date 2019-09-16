Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский обсудил с Коломойским восстановление Донбасса на недавней встрече

16 сентября 2019, 12:58

Зеленский обсудил с Коломойским восстановление Донбасса на недавней встрече

Глава государства Владимир Зеленский обсудил с олигархом Игорем Коломойским восстановление Донбасса во время недавней встречи в Офисе президента Украины. Это подтвердил глава ОПУ Андрей Богдан в интервью BBC.

«Разговоры на эту тему велись», — сказал он.

Богдан отметил, что Коломойский закрывается решением британского суда, по которому он не может тратить больше определенной суммы в неделю.

«Но он обещал, когда появится такая возможность, непосредственно самому принять участие. А до этого времени будет рекомендовать своим друзьям и знакомым максимально помогать благотворительности в разных направлениях», — добавил глава Офиса президента.

Богдан рассказал, что основной темой встречи была «проблема, связанная с энергетической независимостью Украины». «Один из пунктов — митинги под "Укрэнерго" работников ферросплавных заводов Коломойского», — отметил он.

По его словам, совещание было созвано, чтобы понять «глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей». «Я понимаю, что позвать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения», — подчеркнул глава ОПУ.

На вопрос, удалось ли договориться с Коломойским, Богдан ответил: «Мы на пути поиска компромисса».

10 сентября Владимир Зеленский встретился с Игорем Коломойским. Согласно сообщению пресс-службы Офиса президента, во время разговора они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине и энергетическую сферу. Позже Зеленский отметил, что обсудил с Коломойским «жизнь по правилам».

20 июня во время выступления на встрече с бизнес-сообществом в Киеве Зеленский заявил, что трое крупных украинских бизнесменов — Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук — будут инвестировать в Донбасс. В ответ Коломойский заявил, что из-за решения суда может «покрасить ларек».

ТЕМЫ

Люди
Игорь Коломойский Владимир Зеленский Андрей Богдан

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:22
В Донецке предупредили о включении сирен оповещения для проверки
09:57
В Макеевке горела баня, пострадали пять человек
09:30
В Станице Луганской безработные будут помогать пересекать разрушенный мост
09:00
В Крыму устроили выставку портретов убитых боевиков «Л-ДНР»
00:51
Донбасс. Итоги недели 9 – 15 сентября
14:12
Пристайко: Мы готовы упростить жизнь на неподконтрольной части Донбасса
12:39
У Суркова и в «Л-ДНР» раскритиковали Кучму за слова об особом статусе Донбасса
00:57
Латвийца ждет суд за причастность к атакам боевиков на Донбассе
00:01
Пушилин считает, что «ДНР» выполняет «Минск» стремлением в Россию
23:41
Разговоры об украинских выборах в Донецке, подготовка к обмену «всех на всех» и миротворцы только на границе. Главное за день
21:10
Коломойский оценил шансы кандидатов Зеленского, если в Донецке и Луганске будут местные выборы
18:35
Зеленский уточнил условия, при которых местные выборы пройдут на Донбассе
13:14
«ДНР» заявила о задержании мошенницы, которая обещала оформить украинские выплаты
11:49
В России отвергли идею Пушилина о присоединении Донбасса
10:11
В ОБСЕ рассказали о двух раненых на неподконтрольном Донбассе
все новости
14:18
Зеленский назвал темы, которые будут подняты на встрече «нормандской четверки»
13:48
В Мариуполе убит боевик «ДНР», которого суд выпустил под домашний арест
13:42
Зеленский назвал первые шаги к миру на Донбассе
12:58
Зеленский обсудил с Коломойским восстановление Донбасса на недавней встрече
12:22
«Голос» и «Евросолидарность» призвали главу МИД пояснить позицию по Донбассу
12:11
Богдан не исключает, что будет баллотироваться на пост мэра Киева
11:28
Разумков нашел «компенсацию» за отмененный час вопросов к правительству в Раде
11:27
Освобожденные моряки и бывшие политзаключенные получили новые паспорта
11:22
В Донецке предупредили о включении сирен оповещения для проверки
11:05
«Все воюют со всеми». Сенцов не увидел особых изменений в Украине
10:35
СМИ: Ахметов разыграл со своим дилером 103 миллиона на сталь для «Укрзализниці»
10:21
У Суркова назвали признание Украиной «формулы Штайнмайера» условием для «нормандской» встречи
09:57
В Макеевке горела баня, пострадали пять человек
09:47
В Кабмине назвали суммы на закрытие шахт и реструктуризацию угольной отрасли в 2020 году
09:30
В Станице Луганской безработные будут помогать пересекать разрушенный мост
все новости
ВИДЕО
«Динамо» проиграло «Десне» на своем поле. Это шестой матч без побед для киевлян
15 сентября, 20:03
Несколько десятков лет опасности: как сегодня разминируют Донбасс
15 сентября, 16:09
Иностранцы в украинской армии. История Ахмеда ►
13 сентября, 22:39
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция