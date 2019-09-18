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Украинская сторона готовится к отводу войск вдоль всей линии конфликта на Донбассе

18 сентября 2019, 11:24

Украинская сторона готовится к отводу войск вдоль всей линии конфликта на Донбассе

Украинская сторона гоовится к отводу сил и средств вдоль всей линии соприкосновения сторон на Донбассе, но в конечном итоге все будет зависеть от зеркальных действий противоположной стороны. Об этом заявил командующий операции Объединенных сил Владимир Кравченко на встрече с координатором систем ООН в Украине Оснат Лубрани.

«В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии разграничения. Такая задача определена начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы ради улучшения жизни наших граждан и, в конце концов, все будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны», — цитирует Кравченко пресс-центр ООС.

Командующий ООС также рассказал координатору систем ООН и о перспективах создания безопасных районов вокруг населенных пунктов Золотое и Петровское.

«Такие районы планировалось создать еще в 2016 году, но до сегодняшнего дня они остаются милитаризованными. Убежден в том, что это будет следующим шагом после Станицы Луганской», — подчеркнул Кравченко.

Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано представителями Украины, России, ОБСЕ и группировок «ДНР» и «ЛНР» в сентябре 2016 года. Документ предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

18 сентября на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске ожидается принятие решения об окончательном отводе сил и средств в Петровском и Золотом. Также есть перспектива дальнейшего отвода вдоль линии соприкосновения сторон.

В июле отвод войск стороны осуществили в Станице Луганской.

ТЕМЫ

Организации
Штаб ООС
Люди
Владимир Кравченко
События
Разведение сторон

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