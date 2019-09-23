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Волкер считает выгодным прямой контакт Зеленского с Путиным

23 сентября 2019, 16:14

Волкер считает выгодным прямой контакт Зеленского с Путиным

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер видит потенциальную выгоду в прямом контакте президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, но не отвергает и «нормандский» и другие форматы. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «НАШ».

Волкер выразил веру в то, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не настроены против Украины. По его словам, он точно знает, что президент США Дональд Трамп не против Украины.

«Я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. "Нормандский формат" также подходит. Двусторонние американско-российские отношения тоже играют свою роль», — отметил американский дипломат.

Однако он напомнил, что состоявшийся недавно обмен удерживаемыми лицами произошел в результате прямого контакта между Путиным и Зеленским и последующего делегирования этого вопроса своим помощникам.

«Есть свои преимущества [у прямого контакта президентов], но все должно быть в контексте», — резюмировал Волкер.

Также спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Минские соглашения по Донбассу можно выполнить без политического ущерба для Украины.

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