Волкер считает выгодным прямой контакт Зеленского с Путиным

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер видит потенциальную выгоду в прямом контакте президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, но не отвергает и «нормандский» и другие форматы. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону на телеканале «НАШ».



Волкер выразил веру в то, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель не настроены против Украины. По его словам, он точно знает, что президент США Дональд Трамп не против Украины.



«Я действительно вижу потенциальную выгоду в прямом контакте с Россией. Не считаю, что он должен быть исключительным. "Нормандский формат" также подходит. Двусторонние американско-российские отношения тоже играют свою роль», — отметил американский дипломат.



Однако он напомнил, что состоявшийся недавно обмен удерживаемыми лицами произошел в результате прямого контакта между Путиным и Зеленским и последующего делегирования этого вопроса своим помощникам.



«Есть свои преимущества [у прямого контакта президентов], но все должно быть в контексте», — резюмировал Волкер.



Также спецпредставитель США Курт Волкер заявил, что Минские соглашения по Донбассу можно выполнить без политического ущерба для Украины.