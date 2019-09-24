ОБСЕ: Российская полиция вывезла с неподконтрольного Донбасса двух человек

Российская полиция вывезла 20 сентября через неконтролируемый участок украино-российской границы двух гражданских. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



20 сентября в 12:02 наблюдатели миссии видели, как через КПП «Донецк» проехал микроавтобус российской милиции.



«Два полицейских вышли из машины в направлении главного здания и вернулись с двумя гражданскими лицами. В 12:19 микроавтобус выехал из КПП в Российскую Федерацию с двумя полицейскими и двумя гражданскими лицами на борту», - говорится в отчете.