Зеленский: Лавров рассказал мне о желании России прекратить войну на Донбассе

Президент Владимир Зеленский рассказал, что у него состоялся короткий разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на торжественном приеме 24 сентября в Нью-Йорке. По словам Зеленского, Лавров сказал ему, что Россия хочет скорейшего завершения войны на Донбассе.



«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться. Сказал, что они [Россия] очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом [удерживаемыми лицами между Украиной и Россией]. Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли», — сказал Зеленский журналистам на брифинге в Нью-Йорке.



Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все для прекращения войны на Донбассе. «Это наша страна, это наша земля, если вы [Россия] готовы, хорошо, давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей», — отметил Зеленский, говоря о своем коротком разговоре с главой МИД РФ.

«Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в Офисе президента Украины сообщил, что Зеленский обсудил с Лавровым подготовку к встрече лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).



Лавров не исключил, что «нормандский саммит» может состояться в этом году.