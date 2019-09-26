Миссия МВФ завершает работу в Украине

26 сентября миссия Международного валютного фонда завершает свою работу в Украине и отправляется в Вашингтон. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на пресс-службу украинского представительства МВФ.



«Сегодня заключительный день работы миссии, и встречи продолжаются. Заявление по итогам работы ожидается завтра [27 сентября]», - сообщили в МВФ.



Агентство «Українські новини», ссылаясь на собственные источники, сообщает, что представители МВФ за время своего пребывания в Украине так и не договорились с правительством о новой программе сотрудничества.



В частности, издание отмечает, что на результаты переговоров повлияло заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о «поиске компромисса» с бывшими владельцами ПриватБанка по решению судебных споров о национализации банка.