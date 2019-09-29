Мининфраструктуры: Украинские морские порты потеряли 6 млрд гривен с 2014 года

Министерство инфраструктуры сообщило, что морские порты Украины потеряли шесть миллиардов гривен с 2014 года из-за агрессивных действий России в Черном и Азовском морях. Об этом рассказал глава ведомства Владислав Крилий в интервью «Радио Свобода».



По словам министра, в условиях военного положения, мариупольский порт не был бы загружен и стал бы вообще убыточным, его пришлось бы закрыть, если бы не работа предприятий, производящих сталь, и корпорации «Метинвест» в Мариуполе.



Криклий отметил, что Украина не получила компенсаций ни за действия России в Керченском проливе, ни за аннексию Крыма в целом.