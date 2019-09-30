Ветерана АТО избили после его каминг-аута

Пятеро неизвестных напали на ветерана боевых действий на Донбассе Василия Давиденко, который недавно публично заявил, что является геем. Об этом у себя в Facebook написал сотрудник организации по поддержке ЛГБТ-людей «Точка опоры», ветеран АТО Виктор Пилипенко.



Он отметил, что Давиденко поджидали под домом.



«Напали из-за его каминг-аута. Василий рассказывает, что все произошло очень быстро, сказали: "Думал, мы не узнаем, где ты живешь, п...?"», — рассказал Пилипенко. По его словам, нападавшие били в пах, голову, а потом ногами. Давиденко успел сгруппироваться, что его и спасло, подчеркнул ЛГБТ-активист.



«Ударяя в корпус отбросы порвали его специальный пояс-корсет для позвоночника, искалеченного во время войны. Затем они очень быстро скрылись. Василий смеялся, когда рассказывал: "бежали так, будто миллион долларов украли"», — сказал Пилипенко.



Он добавил, что ему противно из-за того, что кто-то раскрыл адрес проживания мужчины. «Очевидно, кто-то с места работы, где Василию устроили тихий бойкот коллеги после его каминг-аута», — полагает Пилипенко.



«Если кто-то мог бы помочь ему с новым местом работы или арендой новой комнаты — пишите. Оставаться на том месте, где он сейчас, ему точно не стоит. Василий имеет юридическое образование, сейчас работает в сфере телекоммуникаций и является B2B менеджером», — также сообщил ЛГБТ-активист.





21 сентября о каминг-ауте Василия Давиденко написало BBC News Україна. Отмечалось, что Давиденко является вторым военным в украинской армии, кто пошел на такой шаг. Первым был Виктор Пилипенко.



29 августа на Пилипенко в центре Киева напал бывший сослуживец.



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