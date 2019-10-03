«ДНР» решила отправить в тюрьму на 30 лет солдата ВСУ

Так называемый суд при группировке «ДНР» приговорил военнослужащего ВСУ Владимира Воскобойника к 30 годам лишения свободы. Об этом сообщает «генпрокуратура ДНР».



Группировка обвинила Воскобойника в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности», «насильственном захвате власти», «диверсии», «незаконном пересечении государственной границы», «незаконном приобретении и хранении оружия».



Отмечается, что «приговор» вступил в силу.

Владимир Воскобойник на допросе «ДНР» в мае 2018 года / Архив

Военнослужащий 30-й Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады ВСУ Владимир Воскобойник попал в плен группировки «ДНР» в конце мая 2018 года.