Яременко: Конфликт на Донбассе может остановить только Путин и мы хотим переговоров с ним

Украинская сторона хорошо осведомлена содержанием «формулы Штайнмайера», подписание которой ускорит урегулирование конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал нардеп от «Слуги народа», председатель комитета Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, передает ТСН.



«Разведение — это не вывод войск. Мы не наивные дети, мы читали все тексты минских договоренностей, мы все прекрасно знаем и понимаем, что происходит. Нам пять лет та сторона рассказывает: говорите с "ЛНР", "ДНР", ведите с ними переговоры. Мы не наивные. Мы понимаем, что виноват в том, что происходит, и может остановить только Путин. И мы хотим переговоров с ним», — отметил он.



Он считает, что подписание «формулы Штайнмайера» и готовность к разведению войск на отдельных участках — «маленькие шаги, призванные приблизить главную цель».



В то же время, нардеп считает, что Путин не стремиться к добру для Украины.



«Я вам гарантирую: он не изменится ни на грамм. Но он рациональный политик. Он тоже заботится об интересах своего государства. Он видит, что международные санкции ему стоят очень дорого. Он не может развивать свою страну. Если бы у него не было мотивов говорить о возвращении Донбасса — он бы и не говорил. И то, что он пошел на этот разговор — давайте используем сейчас, посмотрим», — предложил он.

1 октября в Минске стороны переговоров согласовали единый текст «формулы Штайнмайера».



Формула подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов, которые пройдут по украинским законам. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.



Согласование «формулы Штайнмайера» являлось одним из условий для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).