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ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском

11 октября 2019, 13:14

ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ также зафиксировала нарушения режима прекращения огня на
участках разведения в районах Золотого и Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.

В частности, вечером 8 октября камера СММ в Золотом зафиксировала 8 снарядов, пролетевших ориентировочно в 2–3 км к юго-востоку в пределах участка разведения. В тот же вечер на участке разведения беспилотник миссии обнаружил двух людей рядом с позициями боевиков, а также 5 людей и внедорожник возле позиций Вооруженных сил Украины.

Утром 9 октября наблюдатели слышала 7 взрывов неопределенного происхождения примерно в 3 километрах к юго-западу в пределах участка разведения у Петровского. В то же утро, находясь возле камеры СММ в Петровском, члены патруля миссии слышали по крайней мере 51 выстрел и очередь из стрелкового
оружия примерно в 1 км к югу в пределах участка разведения. Во второй половине дня наблюдатели слышали 2 выстрела из стрелкового оружия примерно в 1 км к юго-западу в пределах участка разведения. В ОБСЕ допускают, что стрельба велась в направлении их беспилотника, пролетавшего примерно в 1 км к юго-западу от позиции патруля. Наблюдатели благополучно приземлили беспилотник и покинули этот район.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы 1 октября была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом.

Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИД Украины, разведение не началось, потому что участки разведения подверглись обстрелам. Следующая попытка отведения войск состоится через 7 дней, если в течение этого срока будет сохраняться «режим тишины».

При этом в Киеве и Москве разошлись во мнениях, нужен ли семидневный «режим тишины» для разведения сторон. В СММ ОБСЕ «Новостям Донбасса» условия для начала разведения не пояснили.

ТЕМЫ

Организации
ОБСЕ
Места
Золотое Петровское
Прочее
Разведение сторон

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