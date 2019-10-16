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В Боснии и Герцеговине начнется суд над членом отряда сербских боевиков, воевавших на Донбассе

16 октября 2019, 09:28

В Боснии и Герцеговине начнется суд над членом отряда сербских боевиков, воевавших на Донбассе

В Боснии и Герцеговине начался судебный процесс над боснийским сербом Гаврило Стевичем, которого судят за участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Balkan Insight.

Гаврило Стевич обвиняется в том, что в июле 2014 года и уехал в Москву через Белград, а затем на неподконтрольную Украине часть Луганской области, где присоединился к подразделению Йована Севича.

Адвокат обвиняемого Вельке Цивса заявил, что на этом этапе он не будет представлять вступительное заявления, но настаивает на том, чтобы его подзащитный «объяснил, почему он поехал в Украину».

Ранее СМИ писали, что Стевич отрицает участие в боях, называет себя писателем, утверждая, что собирал на Донбассе материал для книги. На вопрос о фотографиях с оружием ранее он заявил, что оно было необходимо ему для самозащиты.

ТЕМЫ

Люди
Наемники Гаврило Стевич
Места
Босния и Герцеговина
Прочее
конфликт на Донбассе

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